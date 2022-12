Mija rok od tragedii strażaków w Czernikowie. Prokuratura stawia zarzuty. Wiemy komu!

Wypadek w Czernikowie. Zarzuty dla kierowcy ciężarówki

Po 12 miesiącach od tamtego dramatu Prokuratura Rejonowa w Lipnie stawia kierowcy tira zarzut z artykułu 177, par. 2 Kodeksu karnego. Brzmi on tak: "Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

- Głównym sprawcą tego zdarzenia był kierujący samochodem strażackim, który poniósł śmierć w wypadku. Jego zachowanie było nieprawidłowe, wyjechał z podporządkowanej drogi bez sygnałów świetlnych i dźwiękowych – wyjaśnia Alicja Cichosz, Prokurator Rejonowy w Lipnie. - Jednak kierowca tira także przyczynił się do tego zdarzenia. Przekroczył dozwoloną w terenie zabudowanym prędkość o 23 km/h i nie dostosował jej do warunków na drodze. Zachował się niewłaściwie dojeżdżając do skrzyżowania z drogą podporządkowaną.

Co wydarzyło się w Czernikowie? Pomogli świadkowie

Śledztwo w sprawie wypadku było bardzo żmudne. Wyjaśnienie przyczyn tego dramatycznego zdarzenia wymagało znalezienia odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi o to, czy w momencie zderzenia działała na skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna, z jaką prędkością poruszały się oba pojazdy, czy wóz strażacki miał włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Tu bardzo pomocny okazał się monitoring z okolicznych sklepów i firm, który zarejestrował moment zderzenia. Jedno z takich nagrań udostępniono po apelach prokuratury i policji zamieszczonych na naszych łamach. Zgłosili się też świadkowie, których mimo bardzo wczesnej pory było kilku. To między innymi osoby czekające na autobus na pobliskim przystanku.

Zbyt duża prędkość

Co wiadomo o kierowcy ciężarówki, z którą zderzył się wóz strażacki? To 62-letni w chwili wypadku, doświadczony kierowca, który w momencie zderzenia był trzeźwy. Feralnego dnia jechał z ładunkiem z Torunia w kierunku Warszawy. Nie był przemęczony, bo pokonał zaledwie 30 km. Ekspertyzy wykazały, że zarówno jego samochód, jak i wóz strażaków były w pełni sprawne. Krótko po wypadku ustalono, że kierowca samochodu ciężarowego jechał na trasie z prędkością 70km/h. Biegły z zakresu ruchu drogowego w swojej opinii stwierdził jednak, że w momencie wypadku kierowca miał na liczniku 73 km/h. To oznacza, że o 23 km/h przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. I między innymi to przesądziło, że stanie przed sądem.