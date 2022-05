Mike Greene Band w Hard Rock Pubie Pamela. Koncert zespołu w Toruniu

Gdzie można kupić bilety?

Mike Greene Band

Mike Greene - sylwetka muzyka

Urodził się w Nowym Jorku na Brooklinie. Jako młody chłopak wsłuchiwał się w dźwięki harlemowskich rozgłośni radiowych. Do dzisiaj w jego pamięci tkwi wspomnienie matki grającej St. Luis Blues na pianinie. Blues zainspirował go do tego stopnia, że postanowił nauczyć się grać na gitarze. Do 1970 roku grywał z różnymi zespołami w Stanach, potem wyemigrował do Europy, gdzie zaczęła się prawdziwa kariera muzyczna.