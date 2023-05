Mikołaj Kopernik bohaterem komiksu. Autorem jest hiszpański rysownik

- Seria "Najwybitniejsi naukowcy" ma przede wszystkim przybliżyć historię nauki najmłodszym czytelnikom, a także wzmocnić rolę komiksu jako narzędzia edukacyjnego. Koncepcja serii wyewoluowała w 2009 roku z okazji obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Karola Darwina. Aby wszystkie wątki historyczne i naukowe były zgodne z faktami, zaprosiłem do współpracy dr Tayrę Lanuzę, znawczynię historii nauki, która zgodziła się konsultować moje komiksy o naukowcach. Dzięki temu mam pewność, że wydarzenia, które przedstawiam w tych albumach, są dobrze udokumentowane. Moim zamiarem jest tworzenie komiksów, które można czytać dla przyjemności, ale które jednocześnie wprowadzają dzieci w tematykę najważniejszych dla świata odkryć naukowych i stanowią zachętę do zdobywania i pogłębiania wiedzy - wyjaśnił Bayarri.

"Nic mnie nie powstrzyma przed dalszą pracą"

Komiksowy Kopernik w nowym dziele Bayarriego to postać związana przede wszystkim z Warmią. Torunia w książeczce jest, niestety, bardzo mało - pierwszy komiksowy obrazek pokazuje przyszłego astronoma w otoczeniu rodzeństwa, ale już na otwierającej stronie dominuje przede wszystkim Kraków i nauka Mikołaja na tamtejszej akademii. W komiksie brakuje za to samego Domu Mikołaja Kopernika lub pokazania jakiegokolwiek innego toruńskiego zabytku. Znacznie dokładniej przedstawiony jest za to pobyt we Włoszech, po którym Kopernik już na dobre zamieszkuje na wspomnianej Warmii.