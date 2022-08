Mikroudar zapowiadający udar mózgu. Jak rozpoznać pierwsze objawy i co robić?

Udar mózgu — czym jest?

Udar mózgu jest specyficznym zaburzeniem neurologicznym, który powoduje nagłe odcięcie dopływu krwi do mózgu. Powoduje to bezpośrednie zagrożenie życia . Skrzep krwi blokuje naczynia krwionośne, które odpowiadają za dostarczanie do mózgu tlenu i substancji odżywczych. To zaś powoduje obumieranie jego komórek nerwowych. Wyróżnia się trzy rodzaje udarów:

Czym jest mikroudar mózgu?

Stan ten jest wywołany chwilowym zaburzeniem dopływu krwi do określonej części mózgu. Występuje on przez krótki czas, choć jego pojawienie się przypomina klasyczny udar. Objawy mikroudaru mózgu utrzymują się przez mniej niż 24 godziny. Co więcej, w wyniku tego stanu nie dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych mózgu. Jednak u 20% osób przechodzących mikroudar już w niedługim czasie dochodzi do faktycznego udaru mózgu.