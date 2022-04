Minął tydzień: Toruńskie drużyny pokazały charakter [KOMENTARZ]

A tymczasem... Gdyby sędzia wykluczył Martina Vaculika, gdy ten spowodował upadek Jacka Holdera... Gdyby tenże Holder pojechał ciut lepiej, na co go na pewno stać... Gdyby Paweł Przedpełski przypilnował wewnętrznej części toru w ostatnim wyścigu... Do remisu lub wygranej zabrakło naprawdę niewiele. A po takim meczu, w którym przez większą jego część prowadzili torunianie (lub remisowali), a na koniec przegrali niewielką liczbą punktów, człowiek jest nieraz tak samo wkurzony, jak po „bęckach” we Wrocławiu.

Ale patrzmy też na pozytywy. Z dużym zainteresowaniem czekałem na występ naszej młodzieży. Po meczu we Wrocławiu wyglądało na to, że mamy ją najgorszą w kraju, o czym pisałem tu dwa tygodnie temu. Teraz muszę swój pogląd zrewidować. Bo już w drugim meczu z rzędu okazała się lepsza od rówieśników z drużyn przeciwnych. Co cenne - w Gorzowie zrobiła to na torze rywala. I od razu znalazło to przełożenie na wynik. Dopóki z jednej i drugiej strony jeździli juniorzy, Apator generalnie prowadził. I to jest jeszcze jeden dowód na to, jak ważni są młodzieżowcy.