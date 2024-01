Mirosław Ziętarski "obronił" tytuł Sportowca Roku. Zobaczcie zabawę na wielkim balu [GALERIA]

Przypomnijmy, że plebiscyt organizowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia kontynuuje wybór Sportowca Torunia zapoczątkowany przez "Nowości". To już 21. edycja popularnych wyróżnień toruńskich zawodniczek i zawodników.

Pretendentów do najlepszej dziesiątki seniorów oraz młodzieżowca 2023 roku nominowały toruńskie kluby sportowe, biorąc pod uwagę wyłącznie najwyższe osiągnięcia sportowe zawodniczek i zawodników w 2023 roku: medale MŚ, ME, MP, kwalifikacje olimpijskie do XXXIII Letnich Igrzysk Paryż 2024.

Wyboru laureatów dokonała już Kapituła w składzie: Zbigniew Fiderewicz – zastępca Prezydenta Miasta Torunia, przewodniczący Kapituły, Mariola Soczyńska - dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, Piotr Bednarczyk – dziennikarz „Nowości Dziennika Toruńskiego”, Marek Zaborski – dyrektor programowy Telewizji Toruń, Mariusz Składanowski - szef anteny Radia Gra Toruń, Henryk Boś – przedstawiciel toruńskiego środowiska sportowego, przewodniczący Rady Sportu i Sławomir Pawenta – kierownik referatu sportu WSiR.