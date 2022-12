Miss mundialu znów zachwyciła. Ivana Knoll robi furorę na mistrzostwach świata w Katarze [dużo zdjęć] 11.12.2022

Kibicka Chorwacji gwiazdą MŚ w Katarze

W mediach społecznościowych wielu kibiców radzi Chorwatce, by była ostrożna i nie ryzykowała, że kusy stój ściągnie na nią kłopoty - surowe i bardzo konserwatywne prawo w Katarze może przynieść jej nawet areszt za nieobyczajne zachowanie. Ona sama twierdzi jednak, że jest przekonana, że może nosić na stadionach to, co tylko chce.