Mistrzostwo, spadek czy awans? O co grają toruńskie drużyny? (raport, stan na 17.02)

Trwają rozgrywki ligowe w kilku dyscyplinach. W jakiej sytuacji znajdują się toruńskie drużyny? Przygotowaliśmy raport, który ułatwi kibicom śledzenie tego, na co można liczyć (lub czego się obawiać) w najbliższym czasie. W wielu dyscyplinach przepisy bowiem zmieniają się co sezon. Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię" i sprawdźcie, o co grają nasze drużyny!