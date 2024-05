Młody Toruń świętował 60-lecie istnienia. Jubileuszowy koncert odbył się w Baju Pomorskim

Młody Toruń: tańczy, śpiewa i gra od 60 lat

Zespół Pieśni i Tańca "Młody Toruń" powstał 1 kwietnia 1964 roku. Jego twórcą był Benedykt Leszczyński. Powstał jako Międzyszkolny Zespół Artystyczny przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym - Ośrodku Pracy Pozalekcyjnej Szkół Zawodowych. Na początku składał się z pięciu sekcji: orkiestry dętej i kameralnej, orkiestry estradowej, chóru, grupy tanecznej i recytatorsko--teatralnej. Pierwszy występ zespół dał na początku 1965 roku. Potem był występ w marcu 1965 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, na scenie Teatru im. WIlama Horzycy. Po czterech latach Benedykt Leszczyński został kierownikiem Młodzieżowego Domu Kultury i zespół za nim przeniósł się do tej placówki.

"Nazwijmy ich "Miody Toruń", chociaż oficjalnie tytułują się Międzyszkolnym Zespołem Artystycznym. "Miody Toruń" - bo to jest właśnie synonim tego, co sobą reprezentują: młodość, wesołość, piękno, a równocześnie pracowitość, wytrwałość. Są tacy, jakimi chcieliby ich widzieć dorośli, a zarazem wzbudzają podziw i zazdrość wśród swoich rówieśników" - pisał w kwietniu 1965 roku na łamach "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" redaktor Krzysztof Pawłowski, późniejszy wieloletni dziennikarza "Nowości", także redaktor naczelny naszej gazety.

Po Benedykcie Leszczyńskim Młodym Toruniem kierowali: Kazimierz Jaworski, Lucyna Sowińska, Krystyna Demicka, Sabina Leszczyńska, Katarzyna Bilska.

Na program Młodego Torunia składają się tańce, piosenki, zabawy z różnych regionów Polski, polskie tańce narodowe i obrzędy.

Obecnie zespół tworzą grupy taneczne, wokalne, muzyczne. Należy do niego ponad 100 młodych osób w wieku od 5 do 19 lat. Przynależność do poszczególnych grup zależy od wieku i zaawansowania tanecznego czy muzycznego.