Motor Lublin - Apator Toruń na żywo. Trudne wyzwanie przed torunianami Daniel Ludwiński

Marcin Orłowski

W meczu 11. kolejki PGE Ekstraligi żużlowcy For Nature Solutions Apatora udali się do Lublina na mecz z Motorem. Gospodarze to liderzy tabeli rozgrywek, którzy do tej pory nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania, zwyciężając już m.in. w pierwszej potyczce obu drużyn na toruńskim torze. Mecz rozpoczyna się o 16:30. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.