Czy renta socjalna zostanie zwiększona?

Świadczeniem, które zostanie zwiększone, jest renta socjalna. Przysługuje ona wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które nie mogą funkcjonować samodzielnie. Kwota świadczenia będzie wyższa, jednak sami zainteresowani wątpią w zasadność tego świadczenia. Jaka to będzie kwota i dlaczego są wątpliwości?

Komu przysługuje renta socjalna?

Podwyżka renty socjalnej

Obecnie rozpatrywany jest projekt nowelizacji ustawy z dn. 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. Zajmuje się nim komisja do spraw osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego.

Przedłożony projekt zakłada podwyżkę renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce: 1217,98 zł netto.

Dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz

Kiedy wejdzie w życie podwyżka świadczenia?

Zgodnie z propozycją nowelizacji, uprawniony do pobierania renty socjalnej (jeśli jest całkowicie niezdolny do podjęcia pracy zarobkowej i samodzielnego funkcjonowania), miałby odbierać dodatek wynoszący różnicę między kwotą pensji minimalnej, a kwotą najniższej renty. Jest to różnica dająca kwotę około 2,5 tys. zł.