Możesz stracić aż 1708 złotych - ten zwrot podatku jest naliczany nieprawidłowo! redpp

15 lutego został otwarty dostęp do systemu Twój e-PIT. Pozwala to na szybkie, sprawne rozliczenie się z urzędem skarbowym i rozpoczęcie szybkiej procedury zwrotu podatku. Większość obliczeń wykonywana jest automatycznie, a uzupełnianie przez nas informacji nie jest tak wymagające, jak przy wersji papierowej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których system źle obliczy należną ulgę, a w efekcie nie naliczy nam pełnego zwrotu podatku, który faktycznie nam przysługuje. Co trzeba zrobić? Na co zwrócić uwagę?