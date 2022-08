Mrożenie nie jest tak proste. Czego nie powinniśmy wkładać do zamrażarki?

Czym jest zamrażanie?

Jakie zamrażanie jest najkorzystniejsze?

Zdecydowanie najkorzystniejszą opcją zamrażania jest metoda, która gwarantuje możliwie małą ilość kryształów lodu. Jest to możliwe dzięki możliwie szybkiemu mrożeniu produktów spożywczych. W takiej bowiem sytuacji podczas procesu rozmrażania dojdzie do najmniejszej zmiany struktury produktu. Im dłuższy jest czas zamrażania, tym więcej kryształów lodu powstaje, a tym samym osłabia się jednolity charakter jedzenia, które poddaliśmy zamrażaniu.

Dlaczego nie wszystko możemy zamrażać?

Co do zasady celem mrożenia jest przedłużenie trwałości produktów spożywczych. Wiele typów żywności traci smak, walory odżywcze oraz konsystencję właśnie pod wpływem niskich temperatur. Oznacza to, że czasem jedzenie nigdy nie będzie równie wartościowe po rozmrożeniu, jak było przed zamrożeniem. Co do zasady dotyczy to przede wszystkim tych produktów, które mają bardzo dużo wody (również soku).