Muzeum Twierdzy Toruń zaprasza na piknik. Pojawią się na nim znamienici przedwojenni goście

Po internecie krąży krotnika filmowa z uroczystości nadania sztandaru 63. Pułkowi Piechoty. Dzieciom Torunia wręczył go marszałek Edward Rydz-Śmigły. Film nie jest długi, widać na nim kluczowy moment ceremonii, ciężkie karabiny maszynowe ufundowane przez społeczeństwo i przy okazji przekazane wojsku. Jest też bardzo krótki fragment z przemarszu żołnierzy przez Szosę Chełmińską i plac Teatralny. Szkoda, że ten epizod został ograniczony raptem do kilku sekund.

Panie Pawle, podzieli się Pan wspomnieniami?

- Głównym tematem tegorocznego, trzydniowego pikniku, będzie wrzesień 1939 roku. Stąd też na naszym muzealnym dziedzińcu, większą część miejsca zajmą pojazdy z tego właśnie okresu - mówi Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń. - Pojawi się sporo sprzętu kołowego, w tym Fiat 508 czy taczanka wz. 36. Zawita do nas ciągnik PZInż 343 w charakterystycznym trójkolorowym malowaniu, holujący 40 mm armatę przeciwlotniczą Boforsa. Przyjedzie też inna wrześniowa perełka: Fiat 508/518 z 37 mm przeciwpancerną armatą wz.36. Jednak największą gratką tegorocznego pikniku będzie legendarna tankietka TK-S, która stanie w towarzystwie poczciwego FT-17, tworząc z nim bardzo zgrabną, gąsienicową parę. Ale to nie wszystko. Na imprezie rozstawi się polowa kuźnia wraz z warsztatem rymarskim, mobilna komisja poborowa zawyrokuje czy uczestnicy pikniku spełniają międzywojenne kryteria wcielenia do armii, zaś strzelnica ASG sprawdzi koordynację ręki i oka. Wszystkich głodomorów nakarmimy wojskową grochówką, zaś żądnych fortecznej wiedzy oprowadzimy po muzealnej ekspozycji.

Piknik Militarny - kiedy, gdzie i po ile?

Większość pojazdów to wyremontowane oryginały. Podczas pikniku ceny biletów do Muzeum Twierdzy Toruń spadną do 5 złotych za osobę, a za zwiedzanie z przewodnikiem (w sobotę i niedzielę od 11:00 do 16:00) również będzie trzeba zapłacić jedynie 5 złotych. W piątek bramy muzeum ulokowanego w Koszarach Bramy Chełmińskiej przy Wałach gen. Władysława Sikorskiego 23 otworzą się o godz. 14. W sobotę i niedzielę muzeum będzie można zwiedzać między godz. 10 i 18.

Organizację pikniku umożliwiło finansowe wsparcie Samorządu Województwa oraz Urzędu Miasta Torunia.