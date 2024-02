Muzyk z depresją kontra ZUS Toruń. Sąd: miał prawo na L4 grać na gitarze i pomóc na parafialnym festynie. "To też forma terapii"

Dokładnie 7 tys. 510 zł i 76 groszy - takiej sumy domagał się od pana Pawła ZUS w Toruniu. Uznał, że muzyk źle wykorzystywał zwolnienie L4 i zażądał zwrotu zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Sprawa skończyła się w sądzie pracy w Toruniu, bo zmagający się z depresją muzyk absolutnie do winy się nie poczuwał. I słusznie! Po dokładnym zbadaniu sprawy sędzia Alina Kordus-Krajewska doszła do takiego samego wniosku. A co się konkretnie wydarzyło?