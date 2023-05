MZK w Toruniu szuka kontrolerów i kusi 10 tys. zł zarobku! Kto jeszcze kusi takimi sumami?

MZK w Toruniu szuka kontrolerów biletów. W ogłoszeniu kusi zarobkami rzędu 10 tys. zł brutto miesięcznie. To realne?

10 tys. zł brutto miesięcznie - takimi zarobkami w ogłoszeniu kusi MZK w Toruniu kandydatów na kontrolerów biletów. Kwota robi wrażenie, ale szczegóły oferty rozwiewają wątpliwości: to zarobki "uzależnione od efektów pracy". Kto jeszcze w Toruniu wabi do pracy podobnymi sumami i sposobami?

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu to spółka miejska. Pracowników do kontroli biletów w miejskich autobusach i tramwajach szuka teraz intensywnie, m.in. poprzez anonse na portalach internetowych. Na OLX w maju pojawiło się ogłoszenie, w którym MZK podaje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 tys. zł brutto. Szczegóły?

Praca dodatkowa, na umowę-zlecenie i do tego dla ludzi o mocnych nerwach

Z anonsu dowiadujemy się, że to praca dodatkowa, sezonowa, na umowę-zlecenie. Do zadań kontrolera należeć będzie: kontrolera biletów u pasażerów, - kontrola biletów uprawniających do korzystania z usług transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, nakładanie i wystawianie wezwań do zapłaty opłat dodatkowych (kar) za brak odpowiedniego dokumentu przewozu, pobieranie kar od pasażerów podróżujących bez biletu, a także "kontrola ważności biletu na przejazd i przewóz zwierząt".

Co oferuje MZK? "Atrakcyjne zarobki uzależnione od efektów pracy, elastyczny czas pracy, wsparcie i pomoc ze strony kierownictwa" - podano w ogłoszeniu. Można się tylko domyślać, że owe 10 tys. zł brutto miesięcznie zarobią ci najskuteczniejsi w ściganiu gapowiczów. Jakie warunki muszą spełniać kandydaci do tej pracy? Po pierwsze mieć skończone 20 lat i przedstawić zaświadczenie o niekaralności. MZK oczekuje tez jednak motywacji do pracy i zaangażowania oraz "umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych". Zainteresowani mogą zgłaszać się mailowo ([email protected]) lub telefonicznie: (56) 612 - 18 - 06. Można też aplikować bezpośrednio poprzez portal lOLX (zakładka: Toruń/praca).

Od 7 tysięcy zł wzwyż obiecuje klub nocny Ezo Night Klub w Toruniu

Niezwykle atrakcyjnymi zarobkami jak na Toruń kusi kandydatki do pracy (bo chodził głównie o kobiety i to młode) Ezo Night Klub. Jak dowiadujemy się z internetu, to ekskluzywna siec klubów go-go, działająca między innymi w Sopocie, Gdańsku, Warszawie, Zakopanem. "Bezpieczeństwo i uczciwość" - takim hasłem się reklamuje.

Toruński adres klubu tej sieci to ulica Szeroka 37A. Kiedyś w tym lokalu działało słynne "Cocomo", potem klub nocny pod innym szyldem. Teraz to wspomniany Ezo Night Klub. W ogłoszeniu rekrutacyjnym kandydatki do pracy kusi zarobkami "od 7 tysięcy zł wzwyż". "Zapraszamy do współpracy przy budowaniu marki. Działamy w Toruniu od sześciu miesięcy Wraz ze zbliżającym się sezonem dla branży gastronomicznej, rozpoczynamy rekrutację na stanowisko: -kelnerki (obsługa klienta, sprzedaż produktów z karty menu) -tancerki (pokazy i występy artystyczne) -hostessy (rozmowa z klientem) -promotorzy/promotorki (zapraszanie ludzi do lokalu)" - ogłasza teraz klub. Klub twierdzi w anonsie, że to "idealna opcja dla studentów". Bierze pod uwagę jednak zatrudnianie cudzoziemców/cudzoziemek. Zaznacza, że oczekuje znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym. "Oferujemy wypłaty raz w tygodniu na konto, elastyczny grafik, możliwość zlecenia/umowy o dzieło, miłą atmosferę, szkolenie pracownicze Nie wymagamy doświadczenia!!!"- kusi klub w ogłoszeniach.

Wysokimi sumami kuszeni są też agenci nieruchomości. Ale tu wszystko zależy od prowizji!

Magiczna kwota 10 tys. zł brutto miesięcznie pojawia się też często w ofertach pracy dla agentów nieruchomości. Taką wymienia na przykład w ogłoszeniu firma Pro House z Torunia.

"Poszukuję rezolutnej, komunikatywnej osoby do współpracy. W swojej pracy stawiam na relację, więc ktoś, kto również podąża za tą ideą będzie na wagę złota. Dlaczego warto aplikować? Bo jest to praca, która da Ci poczucie niezależności, realnego wpływu na swoje zarobki oraz pozwoli Ci na taką organizację czasu, by pogodzić z nią pozostałe obowiązki. Podejmiesz wyzwanie?" - pyta w anonsie prowadząca firmę przedsiębiorczyni (na portalu OLX).

Obowiązkami poszukiwanej osoby będzie tutaj obsługa klienta, pozyskiwanie i tworzenie ofert dotyczących nieruchomości. Oczekiwania wobec kandydatów? Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, umiejętności sprzedażowe, prawo jazdy, samodyscyplina. "Wysokie prowizje. Praca w nienormowanym czasie pracy. Od Ciebie zależy, ile czasu chcesz poświęcić pracy, aby odpowiednio zarabiać" - czytamy. Zarobki miesięczne? Od tysiąca do wspomnianych 10 tys. zł brutto. Jest całkiem możliwe, że najbardziej pracowici i skuteczni agenci dzięki prowizjom takie szczyty osiągają. Warto jednak mieć świadomość tego, że to praca na "samozatrudnieniu", co wiąże się z kosztami po stronie pracującego. Tak jest zresztą najczęściej w większości ofert dotyczących agentów nieruchomości.

Do 15 tys. zł miesięcznie obiecuje handlowcom firma Logitarius, mająca dwa biura w Toruniu

Zarobkami od 4 do 15 tys. zł brutto miesięcznie kusi handlowców i specjalistów od obsługi klientów biznesowych firma Logitarius Przedstawia się jako firma doświadczona w spedycji i transporcie, która w Toruniu ma dwa biura: przy ul. Płaskiej, na terenie dawnej Elany oraz w biurowcu przy Szosie Chełmińskiej 166.

W jaki sposób można zarobić takie pieniądze? Obowiązki w tej pracy to: budowanie bazy klientów za pomocą różnych kanałów, badanie potencjału i potrzeb klientów, sprzedaż usług firmy oraz nawiązywanie długofalowych relacji biznesowych z klientami. Firma zapewnia w ogłoszeniu rekrutacyjnym, że oferuje umowę do wyboru (o pracę, zlecenie lub B2B), pracę w miłej atmosferze i w ambitnym zespole, kartę multisport, szkolenia oraz - to pewnie najbardziej kuszące - "bardzo wysokie prowizje od sprzedaży". Zaprasza do pracy także osoby bez doświadczenia, ale znające języki obce - tego dowiadujemy się z anonsu na portalu OLX.