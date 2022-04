MZK zmodernizuje torowisko. W Toruniu powstanie też nowe rondo turbinowe. Znamy termin!

Przypomnijmy, że MZK ogłaszało dwa przetargi - pierwszego nie rozstrzygnięto, bo wszystkie oferty przewyższały kwotę zarezerwowaną na to zadanie. Dopiero drugie rozdanie pozwoliło wyłonić wykonawcę. Do przetargu stanęło sześć firm, a za najkorzystniejszą uznano ofertę Balzoli, w wysokości blisko 25 mln zł. - W Toruniu realizujemy zadania związane z budową i modernizacją sieci tramwajowej od 2018 roku i to będzie nasz kolejny projekt. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z miastem i dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej wywiązać się z tej realizacji – zapewnia Dyrektor Generalny Balzoli Andrzej Rogiński.