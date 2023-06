Na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu jak na egzotycznych wakacjach! Zobaczcie sami [zdjęcia]

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wynajął teren organizatorom przedsięwzięcia Projekt Bulvar. Dzięki temu powstała nad Wisłą strefa relaksu z egzotycznymi elementami.

Projekt Bulvar jest czynny codziennie - od poniedziałku do piątku w godz. od 13 do ostatniego gościa, a w soboty i niedziele w godz. od 10 do ostatniego gościa.