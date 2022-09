Na emeryturze też można zarabiać. Jakie warunki stawia nowa ulga podatkowa dla seniorów? Kto jej nie otrzyma?

Dlaczego niektórzy emeryci muszą dorabiać?

Obecnie najniższe w kraju emerytury wynoszą 1338,44 zł. Już przed przyśpieszeniem inflacji była to kwota uniemożliwiającą wygodne i dostatnie życie. Nic więc dziwnego, że część emerytów za dodatkowe źródło dochodu, które ich ratuje, uznaje trzynastą i czternastą emeryturę. Nieraz jednak może być to niedostateczne źródło utrzymania. Dlatego też część z nich decyduje się na rezygnację z otrzymywania emerytury, aby więcej zarobić dodatkowo.

Nowa ulga dla seniorów - warunki

Seniorzy mogą zarabiać bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego do konkretnej kwoty. Według obowiązujących przepisów jest to 85 528 zł w skali roku. Dotyczy ich jednak również kwota wolna od podatku, która wynosi 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że seniorzy mogą zarobić rocznie do 115 528 zł brutto i nie zapłacą za to ani złotówki podatku. Dopiero od kwoty to przewyższającej zostanie im naliczony podatek.