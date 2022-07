Na jakim etapie jest historyczno-turystyczny Szlak Kopernikowski?

- Dołączamy do pięknej trasy, która już funkcjonuje w województwie warmińsko-mazurskim. Deklaruję, że zadbamy o to, by niczego nie zabrakło tej pięknej idei. To nie jedyny szlak w naszym województwie, mamy już Camino de Santiago - najstarszy szlak pielgrzymkowy, część polskiego szlaku Camino Polaco przebiega przez nasz region. Takie inicjatywy to nie tylko promocja regionu czy ważnych postaci z regionu jak Mikołaj Kopernik, ale także rozwój turystyki – mówił marszałek Piotr Całbecki.