Na Jordankach umiera pomnik przyrody. Czy to efekt prowadzonych tam robót ziemnych?

"Kasztanowiec jest w bardzo złym stanie zdrowotnym, stracił oprawie wszystkie liście. Utrata liści nie świadczy jednak o tym, że gałęzie są martwe. Co spowodowało taki stan drzewa? Moim zdaniem czynników mogło być kilka - napisała Ksenia Żółtowska-Gimińska, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Oddziału Pomorsko-Kujawskiego w Toruniu. - Po pierwsze prace ziemne (korytowanie dróg) prowadzono w obrębie strefy korzeniowej, a dokładnie na obrysie korony, a to obszar największej aktywności korzeni zapewniających oddychanie i nawadnianie. Drzewo rośnie na wzniesieniu, więc obszar chłonny na obrzeżach korony jest bardzo wrażliwy na przesychanie i braki wody. Po drugie - darń jest bardzo zwarta i dochodzi ściśle do samego pnia, co uniemożliwia jakiekolwiek nawadnianie podczas opadów, a to, że drzewo rośnie na wzniesieniu, dodatkowo to uniemożliwia. Po trzecie - drzewo jest zaatakowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Szkodnik od lat nie jest zwalczany. Drzewo w trudnych warunkach siedliskowych, z niedostatkiem wody, z przyduszonymi korzeniami, łatwiej poddaje się wszelkim infekcjom i nie jest w stanie wytrzymać ataku szkodnika tak agresywnego, jak szrotówek. Czy jest sens prowadzenia badań tomografem? Nie ma, stan drzewa nie świadczy o tym, że to próchnica w pniu jest przyczyną zamierania. Powody są inne. Umiera na skutek wieloletnich zaniedbań. Ono nie musiało umierać jeśli inwestor miałby wiedzę ogrodniczą".