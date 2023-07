Na lewobrzeżu w Toruniu powstanie "Dom chroniony"? W czwartek decyzja radnych

Fundacja Erbud zajmuje się udzielaniem pomocy oraz wsparcia młodzieży w adaptacji do samodzielnego życia. Na terenie, o który wnioskuje do miasta, chciałaby zbudować "Dom chroniony" dla ośmiu swoich podopiecznych przebywających obecnie w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych.

Nowe bezpośrednie połączenia z Torunia. Pojedziemy do Oslo i Göteborga

"Dom chroniony" w Toruniu. Pomogą usamodzielnić się

"Zakładany projekt ma na celu m. in. rozwój oraz niezależność podopiecznych - czytamy we wniosku. - W momencie osiągnięcia pełnoletności część byłych wychowanków zostaje sama z problemami i wyzwaniami dorosłego życia. Bez wsparcia z zewnątrz i wskazania alternatywnych wzorców oraz innego sposobu życia, ma niewielkie szanse na normalne egzystowanie w społeczeństwie. Zgodnie z Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba usamodzielniana jest objęta pomocą do 25 roku życia. Natomiast Fundacja Erbud dopuszcza możliwość udzielania pomocy po 25 roku życia, a w przypadku braku dochodu osoby usamodzielnionej przewiduje dalszą możliwość wspierania finansowego. Z tego względu pomoc jaka proponuje Fundacja Erbud jest ważnym elementem procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej i towarzyszenia im w tym trudnym czasie".