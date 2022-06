Na Motoarenie pojawiło się światełko w tunelu. Komentuje Piotr Bednarczyk Piotr Bednarczyk

Agnieszka Bielecka

Proszę, jakich pięknych czasów dożyliśmy. Mamy najlepszą tenisistkę na świecie i jednego z najlepszych piłkarzy. W dwóch „topowych” dyscyplinach. W drugiej połówce lat osiemdziesiątych i pierwszej dziewięćdziesiątych, gdy pasjonowaliśmy się sukcesami pilotów precyzyjnych (niczego im, oczywiście, nie ujmując), byłoby to nie do pomyślenia. A przecież Świątek i Lewandowski to nie są jakieś wyjątki, mamy też lekkoatletów, siatkarzy i wielu innych sportowców należących do elity na naszym globie. W tym w naszym narodowym sporcie, czyli żużlu.