Na ratunek na rzece i nie tylko. Tak pracuje WOPR w Toruniu [galeria zdjęć]

Członków toruńskiego WOPR jest ponad tysiąc, ale tych rzeczywiście czynnych, którzy faktycznie pomagają i pracują zawodowo jako ratownicy, jest już mniej - to około 200 osób. Od dekady rolę prezesa pełni Wojciech Lewko. Niegdyś policjant, w tym przez dziesięć lat szef policji wodnej, po przejściu na emeryturę i odłożeniu munduru pozostał przy wodzie, teraz jako prezes WOPR.

- Podstawą naszej pracy jest wolontariat, ale dajemy radę. Zawsze jesteśmy pod telefonem. Stałe dyżury są od 11 do 19 i w tych godzinach nasza łódka jest zawsze na wodzie na wypadek konieczności interwencji. Później jesteśmy na dyżurze domowym i w razie jakiejś sytuacji czekamy na telefon. Podlegamy pod Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy - tam jest 24-godzinna służba dyżurna, która wie, gdzie są patrole. Gdy ktoś dzwoni na 112, centrum wojewódzkie powiadamia naszego dyżurnego, a on wysyła najbliższe patrole do miejsc, gdzie musimy działać. Zgłoszenia są różne, bo nie jest to tylko Toruń. Pod toruński WOPR podlega Wisła od Czarnowa do Nieszawy, a to jest 64 km, a także odcinek Drwęcy długości 23 km - mówi Wojciech Lewko.