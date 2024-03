Na święta pójdziemy na spacer po Bulwarze Filadelfijskim?

- Prowadzimy jeszcze zaawansowane prace budowlane - twierdzi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta. - Dywanik od Woli Zamkowej do Warszawskiej zostanie położony prawdopodobnie już w tym tygodniu, a do tego dojdzie dywanik na ciągu pieszo - rowerowym. Skupiamy się też na części zachodniej, gdzie były prowadzone badania archeologiczne, od Bramy Klasztornej do Ślimaka Getyńskiego. Ten fragment wymaga jeszcze największych prac, ale mamy jeszcze półtora miesiąca i termin zakończenia nie jest zagrożony. Poza tym pozostała już sama kosmetyka - fugowanie, przygotowanie do montażu małej architektury, montaż opraw oświetleniowych, słupów, monitoringu. Niezależnie od tego prowadzone są prace związane z zielenią. Najbardziej intensywne nasadzenia będą na początku kwietnia. Generalnie zbliżamy się ku końcowi. Kończymy badania archeologiczne przy Bramie Klasztornej, jesteśmy umówieni na odbiór tych prac, które wykonuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Chcemy też dokończyć układ komunikacyjny właśnie przy Bramie Klasztornej, połączyć się komunikacyjnie z ulicą Flisaczą i oddać zejście z Bramy Klasztornej do Wisły.