Na taką kwotę mogą liczyć pracownicy, małżonkowie oraz samotni rodzice w zwrocie PIT 2024! Sprawdziliśmy wyliczenia!

Mniejsze zwroty podatku 2024

Podczas rozliczeń podatku PIT za 2023 rok nie będziemy mogli spodziewać się korzystnych zwrotów z poziomu jeszcze wcześniejszego roku. Nie zmienia to jednak faktu, że na pewne zwroty podatku cały czas możemy liczyć. A ile możemy dostać?

Jeśli pracownik ma prawo do ulg lub preferencji, może liczyć na zwrot. Dotyczy to sytuacji, gdy tych preferencji i ulg pracodawca nie uwzględniał podczas wpłacania zaliczek. To oznacza czasem nawet pokaźne sumy pieniędzy.