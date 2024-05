Na Targowisku Miejskim zrobił się ruch. Kupcy czekają na informacje o budowie trasy staromostowej

Nowalijki ożywiły targowisko

- To normalne, że jak wchodzą nowalijki, rynek ożywa - słyszymy od jednego z kupców. - I tak będzie do końca sierpnia. Natomiast jakie będą ceny, trudno powiedzieć. Powinny tanieć truskawki i tak się dzieje, ale dlatego, że mamy ładną pogodę. To bardzo wrażliwy owoc, kilka dni deszczu może wszystko zmienić. Generalnie - owoce są dużo wrażliwsze od warzyw. Na pewno niekorzystne było to, że zrobiło się ciepło, a potem przyszły przymrozki. Mam znajomych, którzy stracili przez to wszystkie czereśnie. Na ceny wpłynąć może też sytuacja w innych krajach. Jesteśmy w Unii Europejskiej i dziś, gdy na przykład gdzieś indziej brakuje jakichś owoców, od razu są one eksportowane, a cena znacząco nie spada. Ale działa to w dwie strony. Generalnie rozmowa o cenach w takiej branży to wróżenie z fusów. Najwięcej do powiedzenia ma pogoda.

Jakie były przykładowe ceny we wtorek na targowisku przy Szosie Chełmińskiej? Truskawki (krajowe) były do kupienia za 15 - 18 złotych, Jabłka - od 2,50 do 6, pomarańcze od 8 do 9,50, cytryny za 9,50, borówki od 25 do 45, grudki od 6 do 8, winogrona za 8, mandarynki od 3 do 4, banany od 4 do 5, a arbuzy za 8,90. Pomidory malinowe najczęściej wyceniano na 13 - 14 złotych, rzodkiewki 2,50 - 3, kalafiory od 9 do 13, paprykę na 14, kapustę - 7, marchew od 4 do 6, pietruszkę (korzeń) 12, ziemniaki 5,50 (młode) i 3 (stare), ogórki gruntowe od 10 do 12, cukinię na 3, fasolkę 35, cebulę 3,50 - 4, buraki 2, szczypior, por, koperek po 2, a kalarepę 1,50. Jaja kosztowały od 60 groszy do 1,30 zl.