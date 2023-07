Na Tor-Torze wyciekła woda amoniakalna, ale sytuację opanowano

Wyciek na Tor-Torze w Toruniu: Nikomu nic się nie stało

- Rzeczywiście, dostaliśmy w sobotę 15 lipca zgłoszenie o wycieku na Tor-Torze - potwierdza mł. bryg. Aleksandra Starowicz oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Podjęliśmy interwencję o godzinie 22.30, zakończyła się ona 20 minut po północy. Gdy nasi strażacy przyjechali na miejsce, pracownicy byli już na zewnątrz obiektu. Okazało się, że została uszkodzona rura doprowadzająca wodę amoniakalną do instalacji mrożącej i doszło do niewielkiego wycieku. Doraźnie usztywniliśmy tę rurę, owinęliśmy gumą i opaskami zaciskającymi. Najważniejsze, że nic nikomu się nie stało.

UM Torunia o sytuacji na Tor-Torze

Do awarii, w wyniku której nastąpił wyciek wody amoniakalnej, doszło w ubiegły weekend – nikt nie ucierpiał. Natychmiast zostały wezwane właściwe służby, które dokonały pomiaru stężenia wycieku. W kolejnych dniach ustalano zakres prac naprawczych, ich koszty i terminy. Okazało się, że naprawa uszkodzeń spowodowanych przez firmę prowadzącą prace elektryczne będzie kosztować ok. 360 tys. zł i potrwa nawet do 4 tygodni. MOSiR już wystąpił do sprawcy uszkodzenia z roszczeniem zapłaty za naprawę instalacji.