Na toruńskich ulicach remont goni remont. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Wykorzystują dotację

Inwestycji drogowych w Toruniu jest mnóstwo. Jeszcze we wrześniu, zgodnie z planem, zostanie oddane do użytku rondo na skrzyżowaniu ulic Niesiołowskiego i Bukowej. Inwestycja kosztuje prawie 386 tys. złotych. W ramach zadania powstanie mini rondo o nawierzchni bitumicznej, z wyspą centralną wykonaną z kostki granitowej, która będzie umożliwiała poruszanie się po niej pojazdów ciężarowych. W obrębie ronda zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych.

A co czeka nas w najbliższym czasie? Toruń wykorzystuje m. in. 30-milionową dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc zakres robót jest spory.

- Właśnie dzięki m. in. wspomnianemu funduszowi w drugiej połowie września ruszamy z przebudową Szosy Okrężnej - dodaje Agnieszka Kobus - Pęńsko. - Zaczniemy od wybudowania ronda na skrzyżowaniu z Gagarina. Ta inwestycja zakończy się w sierpniu 2025 roku. Trwają prace przy ulicach Pająkowskiego i Drodze Trzeposkiej, zaplanowane do października 2024 roku. Jeszcze we wrześniu zacznie się rozbudowa prawie półtorakilometrowego odcinka ulicy Łącznej na lewobrzeżu. Potrwa ona do grudnia przyszłego roku. Jeszcze w tym roku, do końca listopada, uporamy się z remontem na ulicy Łokietka. Lada moment zaczną się prace na ulicach Platanowej i Hebanowej.