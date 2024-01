Nadchodzą duże zmiany dla milionów emerytów! Co zmienią obietnice Donalda Tuska?

Expose premiera - co obiecał?

W grudniu 2023 roku odbyło się expose premiera Donalda Tuska oraz zaprzysiężenie nowego rządu. To właśnie wtedy odniósł się on do istotnych obietnic, które zaprezentował już w kampanii wyborczej.

Reforma waloryzacji emerytur

Kiedy miałaby odbyć się druga waloryzacja?

Według wstępnych zapowiedzi druga waloryzacja miałaby zostać przeprowadzona we wrześniu. Dlaczego wtedy? Jest to termin, w którym są pełne dane za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego. A według zapowiedzi druga waloryzacja emerytur ma mieć miejsce wtedy, gdy za pierwsze pół roku waloryzacja emerytur przekracza 5 punktów procentowych.

Przykładowe pieniądze wynikające z drugiej waloryzacji

Jakie środki by to oznaczało? Gdyby sprawdziły się prognozy mówiące o waloryzacji 7-procentowej w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku, wskaźnik waloryzacji wynosiły 2 procent. To by oznaczało zwaloryzowanie emerytur o ten wskaźnik. W przypadku emerytur oznaczałoby to wzrost świadczenia o 40 złotych w przypadku osoby z emeryturą na poziomie 2 tys. zł. brutto.