Nadchodzą ważne zmiany w receptach! Korzystanie z aptek będzie wydajniejsze? To się zmieni przy kupowaniu leków!

Na 2023 rok Ministerstwo Zdrowia zaplanowało zmianę zasad realizacji recept w aptekach. Obecny system nie pozwala na realizację jednej recepty w kilku lokalizacjach. Zmiana ma pomóc chorym, ale jest wiele problemów, które opóźniają wdrożenie zmian do systemu. Jakie są to problemy? Kiedy możemy spodziewać się zmian? Oto Szczegóły! >>>>>

Na 2023 rok Ministerstwo Zdrowia zaplanowało zmianę zasad realizacji recept w aptekach. Obecny system nie pozwala na realizację jednej recepty w kilku lokalizacjach. Zmiana ma pomóc chorym, ale jest wiele problemów, które opóźniają wdrożenie zmian do systemu. Jakie są to problemy? Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS

Duża zmiana w receptach w 2023 roku? Jest interpelacja!

Bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła interpelacja dotycząca zmian w realizacji elektronicznych recept. Obecnie nie jest to możliwe. W myśl proponowanej zmiany dostępne stałoby się zrealizowanie jednej e-recepty w kilku aptekach.

Na czym polega obecny problem?

Obecnie sytuacja wygląda tak, że wszystkie opakowania jednego leku przepisane na jednej recepcie trzeba wykupić w tej samej aptece, w której zostało nabyte pierwsze z nich. To stwarza problem polegający na tym, że wiele leków jest reglamentowanych na apteki - tym samym pojedyncza apteka nie ma wszystkich opakowań, więc pacjent musi rozłożyć zakup leku w czasie. Jeśli zaś nie może dokonać większego zakupu i musi pójść do innej apteki, wpierw udaje się do lekarza po nową receptę.

Dlaczego tak trudno dokonać z tym zmiany?

O trudności mówi również wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski. Wskazuje on na to, że obecnie realizacja e-recepty na konkretny lek w jednej aptece pozwala na prawidłowe rozliczanie się aptekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wynika to z faktu, że każda e-recepta ma wystawiony DDR, czyli Dokument Realizacji Recepty. Jeśli farmaceuta wyda tylko część opakowań danego leku, nanosi w DDR zmianę statusu na częściową realizację. W takim przypadku dokończenie realizacji e-recepty jest możliwe tylko w tej aptece.

Jakie ryzyka istnieją przy możliwości realizacji recepty w kilku aptekach?

Wiceminister zdrowia przytacza kilka powodów, dla których wprowadzenie możliwości realizacji e-recepty w kilku aptekach jest takie trudne. Przede wszystkim wiąże się to z powszechną możliwością wydawania zamienników leków, co oznacza również różne konfiguracje wielkości opakowań. Zwiększa się również ryzyko popełnienia błędu w przypadku wydawaniu leków przez kilka aptek, a to zaś może naruszyć bezpieczeństwo pacjenta, a także może doprowadzić do konieczności wykonania w aptece korekty.

Na kiedy jest planowane wprowadzenie zmian?

To wszystko nie zmienia jednak tego, że prace nad nowym systemem trwają. Ministerstwo Zdrowia chce mieć pewność, że wprowadzone zmiany będą gwarantowały nie tylko usprawnienie realizacji recept, ale przede wszystkim zagwarantują bezpieczeństwo pacjentów. Jak zastrzega wiceminister zdrowia, realizacja e-recepty w kilku aptekach będzie możliwa już w drugiej połowie 2023 roku. W tym celu będą wprowadzane zmiany w systemie e-recept. Jak to wyjdzie i kiedy dokładnie skorzystamy z tego ułatwienia? To jeszcze nie jest wiadome.