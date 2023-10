Nadchodzi ostatnia zmiana czasu 2023? Kiedy zmiana czasu na zimowy? Negatywne konsekwencje cofania zegarków. Czy to ostatnia zmiana czasu?

Historia wprowadzenia zmiany czasu

Zmiana czasu zimowego oraz letniego to wynalazek mający niewiele ponad 100 lat. Po raz pierwszy rozwiązanie to zostało wprowadzone przez Niemcy w 1916 roku. U nich pierwsza data zmiany czasu przypadała na 30 kwietnia - wtedy też przestawili zegarki o godzinę do przodu, podobnie jak my robimy to w marcu. Zmiana czasu w Europie następnie zawędrowała do Anglii. Należy tu zaznaczyć, że pierwszy raz pomysł taki pojawił się wcześniej, bo już w XVIII wieku, ale nie został wprowadzony w życie. Historia zmiany czasu jest dość zawiła. Dość nadmienić, że zmiana czasu w Europie była proponowana jeszcze w 1907 roku, ale ostatecznie to Niemcy uzyskali palmę pierwszeństwa. Wszędzie zmiana czasu polega na przestawieniu wskazówek zegarków o godzinę do przodu lub do tyłu. Czas letni określa przestawienie zegarków o godzinę do przodu, z kolei letni do tyłu.