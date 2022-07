Nadmiernie się pocisz? To może być objaw bardzo poważnej choroby! Lepiej uważaj

Co mogą oznaczać nocne poty?

Reakcja na stres

Jednym z podstawowych powodów tego, że odczuwamy zwiększone pocenie się, jest stan silnego stresu. Jest to bowiem naturalna reakcja organizmu na trudny moment. Ten fizjologiczny objaw w takim przypadku jest w pełni zrozumiały i nie stanowi powodu do niepokoju. Jednak nie zawsze problemem jest wyłącznie stres.

Przegrzanie organizmu - pocenie się w upale jest naturalne

Naturalne występowanie obfitego potu jest również zrozumiałe w przypadku niezwykle wysokich temperatur powietrza. Jest to bowiem reakcja organizmu na przegrzanie się. Pot ma w takim przypadku za zadanie schłodzenie skóry ciała. Jednak jeśli temperatury są tylko lekko podwyższone lub są unormowane, a nasz pot jest wyraźnie obfity, możemy przypuszczać, że coś złego dzieje się z naszym zdrowiem. Jeśli przyczyną jest nadwaga lub otyłość, dobrym pomysłem jest zrzucenie nadmiarowych kilogramów.

Intensywne nocne poty, które sprawiają, ze piżama jest wręcz przepocona, mogą oznaczać wiele nieprzyjemnych problemów zdrowotnych. Zdecydowanie najpoważniejszym spośród nich jest choroba nowotworowa. Badania wskazują na to, że intensywne nocne pocenie towarzyszy przede wszystkim białaczce oraz chłoniakowi. Jest to efekt tego, że organizm próbuje zwalczać chorobę poprzez podniesienie temperatury ciała. Jeśli mamy często występujące nocne poty, a nie mamy objawów innych typowych schorzeń, koniecznie powinniśmy udać się do lekarza.