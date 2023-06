Nagrody PAN dla młodych naukowców UMK w Toruniu za pracę twórczą! "Nowości" gratulują

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w powiecie sępoleńskim. Co ustaliła policja?

Trzy prace twórcze z laurami gdańskiego oddziału PAN

W zakresie nauk humanistycznych i społecznych nagrodę przyznano dr. Marcinowi Sumowskiemu z Wydziału Nauk Historycznych UMK za pracę "Duchowni i mieszczanie. Kler niższy w społeczeństwie późnośredniowiecznych miast pruskich". Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.

Z kolei dr Katarzyna Siudzińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK zwyciężyła w kategorii nauk ścisłych i o Ziemi. Nagrodzono jej pracę "All classes of informationally complete symmetric measurements in finite dimensions" opublikowaną w "Physical Review".