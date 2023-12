Najbliższe miesiące nie będą łatwe dla sprzątających miejskie tramwaje i autobusy

Niewątpliwie właśnie nadszedł dla nich czas wytężonej pracy. Śnieg, deszcz, plucha nie mają litości, a pasażerowie mają prawo wymagać jazdy w komfortowych warunkach.

- Co to zasady każdy autobus i tramwaj jest sprzątany codziennie, po zjeździe do zajezdni, kiedy przechodzi codzienny przegląd, czyli sprawdzanie stanu technicznego oraz właśnie sprzątanie - mówi rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sylwia Derengowska. - Dodatkowo, kiedy kierowca lub motorniczy zauważy zabrudzenia, zgłasza ten fakt dyspozytorowi, a ten kieruje wóz do zajezdni i tam pojazd jest również sprzątany.