Najlepsza liga świata, a sędziowie słabiutcy... Komentuje Piotr Bednarczyk

Poza nielicznymi wyjątkami sędziowanie w żużlu nie jest aż takie trudne. Arbitrzy mają do dyspozycji powtórki telewizyjne, na których mogą przeanalizować sytuację klatka po klatce. Na pewno w czasach Romana Cheładzego było dużo trudniej. Wówczas sędziowie mieli wręcz zakaz oglądania powtórek, o ile w ogóle była prowadzona relacja. Choć pan Romek, jak to on, kiedyś miał sporną sytuację na torze i podszedł do kamery obejrzeć zdarzenie jeszcze raz, używając barwnego komentarza "i ch... mi zrobią".

Wracając jednak do czasów dzisiejszych. Nawet naprawdę "wypasiona" technika telewizyjna nie przeszkadza naszym arbitrom podejmować decyzji o których, jak mawia Ferdek Kiepski, „fizjologom nawet się nie śniło”.

W pierwszej lidze, której mecze chętnie też oglądam, to już standard - jest wypadek, sędzia zastanawia się i analizuje, po czym podejmuje decyzję, po której włosy stają mi dęba.