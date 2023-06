Najlepsza pizza w Toruniu. Oto ranking najlepszych pizzerii w mieście TOP 15

Popularna jak pizza

Pizza popularność w Polsce zdobyła w latach osiemdziesiątych XX wieku. Również w Toruniu w tym czasie powstawały pierwsze pizzerie. Często trzeba było stać w wielkiej kolejce, by dostać się do lokalu.

Te czasy już minęły, ale zamiłowanie do pizzy wśród Torunian nie słabnie. W mieście funkcjonuje kilkadziesiąt lokali podających ten włoski specjał.

Każda pizza z każdego lokalu jest trochę inna. Różnią się ciastem oraz dodatkami. We Włoszech wyróżnia się dwie charakterystyczne odmiany pizzy: neapolitańską i rzymską. Pizza rzymska ma grubsze ciasto – od 1 do 2 cm, aby dobrze podtrzymywało składniki, oraz mocno zarumienione i podniesione brzegi. Pizza neapolitańska jest bardzo cienka (maksymalnie 3 mm) i nie ma zaokrąglonych brzegów.