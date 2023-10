Najlepszy makijaż na jesień 2023. Oto trendy, które musi znać każda elegancka kobieta

Jesień już jakiś czas temu rozgościła się na salonach. Czuć ją nie tylko w powietrzu, ale i w modzie. Ciemniejsze i bardziej stonowane barwy stały się jesienną klasyką, lecz niekoniecznie one będą dominować w tym sezonie, zwłaszcza w makijażu, który wciąż zaskakuje nowościami i inspiracjami z ubiegłych dekad. Co więc stanie się trendami, obok których nie można przejść obojętnie?

Barwy zmieniają się nie tylko na liściach

Przez wiele sezonów królował minimalizm. Subtelna naturalność zachwycała nie tylko użytkowników, ale i projektantów. Idzie on jednak w odstawkę – najsławniejsze domy mody na pokazach jesiennych kolekcji zaprezentowały coś zupełnie innego. Usta w ognistych barwach, wyraźne brwi, efekt rozpromienionej skóry i wiele nieoczywistych kolorów cieni do powiek to coś, co z pewnością zaskakuje i przełamuje minimalistyczny schemat. Nie oznacza to, że z naturalnego makijażu należy całkowicie rezygnować – warto jednak uzupełnić go o najnowsze trendy, dając sobie możliwość stworzenia nieoczywistego looku. Baza makijażowa na jesień będzie zdecydowanie nieoczywista i wyrazista. Żadna miłośniczka makijażu nie powinna bać się eksperymentowania.

Usta w ognistych barwach

Matowe wykończenie ust było wielkim trendem przez wiele sezonów. Od początku tego roku zauważamy jednak zmianę – powrócił blask błyszczyków w różnych odcieniach. Latem stawiano raczej na delikatne kolory, które dodawały blasku. Od pierwszych jesiennych dni przyszedł czas na zmianę – wyraziste, ciepłe kolory, np. czerwienie w różnych odcieniach, brązy od tzw. latte po kolor ziemi czy burgundy i kolory wpadające we fiolet zdominowały nie tylko rynek kosmetyczny, lecz także pokazy mody. Coraz częściej dostrzega się je także na ulicach. Miłośniczki dobrego stylu stawiają właśnie na takie odcienie, nie bojąc się zaszaleć i dodać sobie trochę pazura. Świetnie komponują się z kolorami uznawanymi za klasyczne – różne odcienie beżu, biel czy czerń z pewnością pojawi się w jesiennych stylizacjach, a dzięki ciemnokolorowym i wyrazistym szminkom staną się jeszcze wyraźniejsze i bardziej wyeksponowane.

Jesienne barwy na oku to nie wszystko

Jakie palety cieni są obowiązkowe w jesiennej kosmetyczce? Na pewno w kolory ziemi. Brązowe cienie do powiek w różnych odcieniach sprawdzą się doskonale, zaczynając od jasnego brązu kojarzącego się z kolorem kawy z mlekiem, kończąc na brązie wpadającym w czerń. Niemniej nie tylko na takich kolorach skupiają się styliści i projektanci. Na wybiegach zauważono także kolory pudrowe – brudny róż połączony z brokatem, baby blue, czyli delikatny błękit czy też jasna zieleń i subtelny fiolet. Warto wyposażyć się także w burgundy, butelkową zieleń czy kolor śliwki. Dzięki połączeniu barw można stworzyć niepowtarzalne połączenie, które z pewnością stanie się podkreśleniem urody.

Grunge, blask i lata 2000

Perłowo-metaliczne kolory znowu w modzie! Zdecydowanie kojarzą się z późnymi latami 90 oraz wchodzeniem w lata 2000. Tym razem jednak dominują ciemne, grungowe barwy – szarości, czerń, brązy, a nawet i metaliczne odcienie – srebro czy złoto dopasowane oczywiście do biżuterii. Czarna kredka również może pójść w ruch. Obrysowanie oka to idealne dopełnienie makijażu. Nie zabraknie również kresek na powiekach w różnym wydaniu. Klasyczne czarne mogą zostać wyparte przez różnokolorowe eyelinery, począwszy od brązowych, złotych czy białych. Nie one jednak odgrywają w tym kluczową rolę – ważny jest ich kształt. Można zapomnieć o klasycznej jaskółce. Teraz modne jest siren eyes, czyli długa kreska poprowadzona nie tylko przez powiekę, lecz także wewnętrzne i zewnętrzne kąciki oka. Oprócz nich warto zwrócić uwagę również na podwójne, a nawet i potrójne kreski.

Podkreślone i wyraziste brwi i rzęsy

Ostatnie sezony przyzwyczaiły nas do naturalnego looku brwi. Do ich stylizacji wystarczył wyłącznie żel lub delikatne przyciemnienie cieniem czy pomadą. Od jesieni najmodniejsza stylizacja jest natomiast nie tyle naturalny look, jak cienki łuk, który jednoznacznie kojarzy się z wczesnymi latami trwającego stulecia. Niemniej na pokazach mody wciąż dostrzega się grube, naturalne brwi z włosami zaczesanymi ku górze, dlatego w tym obszarze nie ma wielkiej rewolucji. A co z rzęsami? To właśnie one są często największym podkreśleniem spojrzenia. Różnokolorowe maskary modne były latem. Teraz najważniejsza jest objętość. Rzęsy 2.0 – właśnie tak określają je styliści. Grubo podkreślone, wyraziste i przede wszystkim długie. Warto w takim wypadku wesprzeć się nie tylko maskarą, lecz także kępkami sztucznych rzęs.

Efekt rozpromienionej skóry

Mimo że lato już minęło, rozpromieniona i rozświetlona skóra wciąż jest na topie. Rozświetlacze w ciepłych, nieco złotych kolorach z pewnością uwypuklą niejedne kości policzkowe, a na dodatek przyciągną wzrok i ocieplą karnację. Aby jeszcze lepiej wydobyć ich blask, warto użyć trochę bronzera w neutralnym kolorze. Policzki to jednak niejedyne miejsce, gdzie warto użyć rozświetlacza – szczyt ust, koniuszek nosa, kącik oka czy łuk brwiowy – te obszary twarzy również warto podkreślić.

Must have w kosmetyczce

Co więc musi znaleźć się w kosmetyczce, by wpisać się w trendy tegorocznej jesieni?

maskara, która pogrubi i wydłuży rzęsy

podkład dopasowany do cery

puder w celu zmatowienia i utrwalenia makijażu

rozświetlacz

puder

bronzer

eyeliner w różnych kolorach

perłowe cienie – metaliczne, czarne, brązowe

matowe cienie – od brązowych po kolorowe

czarna kredka do oczu

szminka – najlepiej w wyrazistym kolorze

błyszczyk – bezbarwny do nałożenia na szminkę lub w ciemnej barwie

