Najlepszy weterynarz w Toruniu. Oni zadbają o Twojego pupila!

Jaki powinien być dobry weterynarz? W Toruniu to wiedzą!

Jakiego weterynarza w Toruniu wybrać?

Specjalnie dla Was przejrzeliśmy opinie w Google i wybraliśmy 10 najlepszych weterynarzy. To specjaliści, których oceniono na co najmniej 4,9 gwiazdek. W naszym zestawieniu znajdziecie tylko lecznice i gabinety z co najmniej dziesięcioma opiniami. Oto jedna z nich:

[cyt]- Pan Doktor Krawczyk leczy mojego kota od 10 lat, zawsze podchodzi do zwierzaka z ogromną empatią. Badania zwierzaka nigdzie nie są tak dokładne jak u Pana Doktora Krawczyka czy Kowalczyka. Polecam obu Panów, gdyż to specjaliści z powołania. Do tego nie naciągają na zbędne badania, koszt zabiegów/leczenia jest adekwatny. Polecam i dziękuję Panu Doktorowi Krawczykowi, że jest! - pisze jedna z internautek