Najmniej awaryjne samochody w rankingu ADAC. Te samochody używane psują się najrzadziej!

Jak kupić najmniej awaryjny samochód?

Jednym z takich rankingów aut, który warto wziąć pod uwagę przy kupnie używanego samochodu, jest przygotowywany przez ADAC . Ten niemiecki automobilklub przygotowuje co rok raporty o samochodach używanych. Ostatni z nich powstał na podstawie 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie. Jakie auta są najmniej awaryjne? Sprawdź!

Wielu kierowców przekonało się na własnej skórze, że wybór auta używanego wcale nie jest prosty. Komisów oferujących modele z drugiej ręki i ogłoszeń jest cała masa. Większość z oferowanych tam aut przedstawia się jako egzemplarze w stanie idealnym. Nie zawsze jest to jednak prawda. Jak zatem wybrać auto, które nie będzie sprawiało nam kłopotów i nie będziemy częstym gościem warsztatu samochodowego. O najlepszy model można zapytać znajomego mechanika lub zdać się na ogólnie dostępne rankingi bezawaryjności.

Które auta są najmniej awaryjne? Oto nowy raport

Raport jest istotny z punktu widzenia kupujących używane auta i obejmuje samochody do 10 lat, które w sprzedaży były oferowane co najmniej od trzech lat. Liczba rejestracji każdego modelu musiała przekroczyć 10 tys. egzemplarzy rocznie. Jak czytamy w moto.pl raport bazuje tylko na interwencjach pomocy drogowej, nie jest więc idealny. Wiadomo, że kierowcy musieli skorzystać z pomocy technicznej i nie mogli dalej tym samochodem podróżować. Nie wiadomo jednak jak istotne były to awarie.