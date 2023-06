Najniebezpieczniejsze przejścia dla pieszych w Toruniu. Wskazali je nasi Czytelnicy Piotr Bednarczyk

Niedawno na toruńskich Ugorach doszło do groźnego wypadku - nietrzeźwy kierowca potrącił prawidłowo jadącego rowerzystę po ścieżce rowerowej na przejściu dla pieszych. To rozpoczęło dyskusję, czy toruńskie przejścia na pewno bezpieczne. Zwróciliśmy się z prośbą do Czytelników, by wskazali miejsca, w których - ich zdaniem - bezpiecznie nie jest. Otrzymaliśmy dużo odpowiedzi.