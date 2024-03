Najnowsza waloryzacja świadczeń przynosi znaczne podwyżki dla seniorów w marcu

Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu.

W ostatnich latach emeryci i renciści mogli liczyć w Polsce na przypływ gotówki. \W ubiegłych latach dochodziło do rekordowych waloryzacji świadczeń. Jak sytuacja będzie wyglądać w tym roku?

Waloryzacja emerytur

Tradycyjnie waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie w marcu. Od tego miesiąca emeryci będą mogli się cieszyć większym świadczeniem. Nie będzie to jednak jedyna podwyżka w tym roku. Rządzący zapowiadają drugą podwyżkę emerytur we wrześniu.

Do drugiej podwyżki dojdzie jednak tylko wtedy, gdy inflacja przekroczy 5 proc..

Narodowy Bank Polski przedstawił prognozowaną średnioroczną inflację za 2023 roku. Według danych wynosi ona 11,4 proc. Jest to niższy wynik od wcześniej szacowanego przez poprzedni rząd 12,3 proc., które zapisano w projekcie ustawy budżetowej. To także niżej od zeszłorocznego wskaźnika, który wyniósł 14,8 proc. (wzięto bowiem do wyliczenia wskaźnika wskaźnik tzw. inflacji emeryckiej, która okazała się wyższa niż wskaźnik ogólny).

ZUS na prośbę "Faktu" policzył, jak zmieniłyby się wypłaty rent i emerytur, gdyby rządowe prognozy się sprawdziły. Procentowa waloryzacja, a taka na chwilę obecną jest planowana, oznacza, że podwyżki będą mocniej odczuwalne dla osób z wyższymi świadczeniami. Minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1 tys. 588 zł 44 gr brutto, wzrosłaby dzięki takiej podwyżce do 1 tys. 783 zł 82 gr brutto, czyli o 195 zł 38 gr.

Trzynastki dla seniorów

Do seniorów trafia również 13. i 14. emerytura. Trzynastki na konta rencistów i emerytów popłyną w kwietniu. To dodatkowe świadczenie trafi do wszystkich osób, które na dzień 31 marca 2024 r. będą mieć prawo do wypłaty emerytury lub renty. Trzynastka brutto będzie wypłacona wszystkim uprawnionym w takiej samej kwocie – 1 tys. 783 zł 82 gr (przy 12,3 proc. waloryzacji). Wypłaty na rękę będą się jednak różnić, bo od trzynastek potrącona zostanie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Co ważne, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków, bo dodatkowa wypłata zostanie doliczona do emerytury i wypłacona jednym przelewem lub przekazem. 14. emerytury do seniorów mają trafić jesienią.

Zobaczcie o ile w marcu mają wzrosnąć na rękę renty i emerytury.

