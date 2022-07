Najpopularniejszy lekarz rodzinny w Toruniu. To ich polecają pacjenci!

Najlepszy lekarz rodzinny w Toruniu. Jak go wybrać?

Lekarz rodzinny wcale nie musi pracować w przychodni znajdującej się tuż obok naszego domu. Ważne, by była to osoba, która nas wysłucha, zleci niezbędne badania i w razie potrzeby skieruje do specjalisty. Pacjenci podkreślają, że istotne jest dla nich, by lekarz rodzinny miał nieodległe terminy. Dla wielu toruńskich mam ważne jest także:

holistyczne podejście,

empatia,

szeroka wiedza.

Co ważne, specjaliści medycyny rodzinnej najczęściej przyjmują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Możemy więc zapisać do przychodni całą rodzinę i pomocy udzieli nam ta sama osoba. Specjalista medycyny rodzinnej to więc ktoś inny niż pediatra.