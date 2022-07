Najsłynniejsi sportowcy w PRL-u. Na pewno o nich słyszałeś! Właśnie im kibicowała cała Polska!

Sport w PRL-u

Zmagania w sporcie bardzo często stanowią przedłużenie polityki krajowej. Przynajmniej w rozumieniu rządzących krajem. Nie inaczej było w okresie PRL-u, gdzie sport miał stanowić element propagandy sukcesu . Nie ma jednak wątpliwości, że polscy sportowcy w tym czasie zasłużenie stanowili źródło naszej dumy. Udowodniliśmy to już podczas pierwszej powojennej olimpiady z 1948 roku.

Jakie sporty były relacjonowane w początkach PRL-u w Polsce?

O telewizorach na początku okresu powojennego można było wyłącznie pomarzyć. Dlatego też głównym źródłem informacji były przekaźniki radiowe. Polacy podczas pierwszej olimpiady po II Wojnie Światowej informacje o sukcesach naszych sportowców mogli wysłuchiwać z relacji radiowych. Popularnością cieszyły się również relacje z kolarskiego Wyścigu Pokoju z 1948 roku, które gromadziły wielką publiczność. Polacy z sympatią odnosili się nie tylko do kolarzy, ale również i do szermierzy oraz pięściarzy. Ich sukcesy również były ważne dla rodaków.

Polski sport w PRL-u jako tuba propagandowa - międzynarodowe uznanie

Choć sport w PRL-u miał stanowić element tuby propagandowej władzy zależnej od Związku Radzieckiego, nasi sportowcy zwyciężali i jednocześnie umiejętnie stawali „okoniem” wobec Rosjan. Najlepszym tego przykładem może być pamiętny i do dzisiaj znany i wspominany gest Kozakiewicza . Zgięty łokieć, który na zawsze zapisał się w naszej pamięci w 1980 roku na igrzyskach w Moskwie, był skierowany wobec rosyjskiej publiczności, która go wygwizdywała.

Zwycięstwo z ZSRR - szalona radość polskich kibiców!

Wcześniejszym przykładem tego, jaki był stosunek Polaków do ZSRR, były Igrzyska Olimpijskie w Montrealu z 1976 roku. To właśnie tam w finale turnieju siatkówki mężczyzn Reprezentacją Polski pokonała ZSRR 3:2. To zaś wśród widzów wywołało szaloną radość. Kibice odczuwali podwójną radość z tego, że pokonaliśmy Związek Radziecki i zdobyliśmy złoto.