Najważniejsze ulgi i zniżki dla seniorów 2022. Dzięki nim emeryt zaoszczędzi sporą sumę nie tylko na leki!

Dlaczego warto korzystać z ulg i zniżek?

Ulga dla seniorów na opłatę RTV

W przypadku najstarszych obywateli z pewnością pozytywną informacją jest fakt zwolnienia z opłat RTV. Dotyczy to osób po 60 roku życia z ustalonym prawem do emerytury. Jednocześnie wysokość emerytury nie może przekraczać polowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku uprzednim. Jest to określane na bazie statystyk ogłaszanych przez Prezesa GUS. W praktyce oznacza to, że w 2022 roku emeryci ze świadczeniem poniżej 2840,78 zł brutto są zwolnione z opłat RTV. Warto zaznaczyć, że seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnieni z tej opłaty niezależnie od wysokości dochodu.