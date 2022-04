Najwyższa emerytura w Polsce. Nie uwierzycie, ile wynosi! Taki jest absolutny rekord emerytury

Emerytury w Polsce. Czym jest stopa zastąpienia?

Stopa zastąpienia to stosunek wysokości emerytury do pensji. Średnia stopa zastąpienia od lat w Polsce maleje, co przekłada się na coraz niższe emerytury. ZUS prognozuje, że na koniec 2040 roku spadnie ona o przeszło 10 proc. do poziomu 37,9 proc. Obecnie emeryci otrzymują emeryturę w wysokości ok. 50 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia.