Najwyższa w historii podwyżka ZUS. O tyle wzrosną Twoje składki ZUS!

W 2023 roku będą obowiązywać nowe, wyższe składki ZUS. Co więcej, ich wzrost osiągnie rekordowy poziom, co znacząco odczują przedsiębiorcy - a niewykluczone, że w konsekwencji również i konsumenci. Już od 2023 roku ci pierwsi będą zostawiać w ZUS nawet ponad 1400 złotych miesięcznie, co stanowi ponad 200 złotych wzrostu w stosunku do obecnego roku. Zobaczcie szczegóły!

Pixabay