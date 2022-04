Nareszcie. Zapadły ważne decyzje w sprawie dworca Toruń Północ i domu Grossówny

Od obrony domu Grossówny minął już ponad rok. Sporo się przez ten czas wydarzyło, Toruń doczekał się Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, w którym sporo miejsca zajmuje ochrona budynków szkieletowych. W dokumencie uchwalonym niedawno przez Radę Miasta, jest też mowa o przenoszeniu tego typu obiektów w sytuacji, gdy ich reanimacja na miejscu jest niemożliwa. To wszystko jest pokłosiem dyskusji na temat znikających z panoramy miasta budynków z muru pruskiego, wywołanej m.in. sprawą przeznaczonego do rozbiórki domu przy ul. PCK 30.

- W sprawie przejęcia Dworca Północ spotkałem się z prezydentem Michałem Zaleskim, który wyraził zainteresowanie naszym pomysłem. Wystosowaliśmy oficjalne pismo i czekamy na odpowiedź - mówił wtedy marszałek Piotr Całbecki. - Chcemy, by Dworzec Północ stał się siedzibą naszej kolei turystycznej. Przy realizacji tego projektu liczymy także na poparcie i życzliwość PKP Polskie Linie Kolejowe. Jeśli uda się przejąć dworzec, to do realizacji pomysłu niezbędne będzie przejęcie znajdującej się w sąsiedztwie bocznicy kolejowej. Dziś jest zaniedbana i zarośnięta chwastami. W kwestii projektu kolei turystycznej wszystko wskazuje na to że, udało się znaleźć wykonawcę, który podejmie się odrestaurowania zabytkowego parowozu, który jest naszą własnością.