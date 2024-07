Naukowcy poszukają kościoła Ducha św. Wkrótce początek badań archeologicznych

Planowane badania będą prowadzone nie tylko przez archeologów. W skład szerokiego zespołu badawczego wejdą także m.in. geografowie, przyrodnicy, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki, historycy, a nawet archeozoolodzy i archeobotanicy, którzy zajmą się odkryciami szczątków zwierzęcych i roślinnych. W przypadku odkrycia szkieletów w badaniach będzie uczestniczył także antropolog.

- Zakres prac przewiduje przede wszystkim rozpoznanie tego kompleksu, który istniał tu niemal od lokacji miasta do połowy XVII wieku. Jeżeli chodzi o sam kościół, to jego relikty odkryto już w 1907 roku przy okazji budowy zbiornika gazowego. Nie wiemy, co zostało wtedy zniszczone, ale mamy nadzieję, że dzięki naszym badaniom dowiemy się więcej na temat tego miejsca. Celem naszych badań jest odsłonięcie tych reliktów, ich przebadanie i pełna analiza. Jakie będą wyniki - tego nie wiemy, bo archeologia jest nieprzewidywalna. W tym roku chcielibyśmy odsłonić jak największą powierzchnię, natomiast nie wykluczamy, że część badań terenowych będzie kończona dopiero w przyszłym roku. Wówczas będziemy zastanawiać się, co dalej - we współpracy z władzami miasta pomyślimy może nawet o ekspozycji tego miasta. Architektura będzie badana najnowocześniejszymi technikami pomiarowymi i dokumentacyjnymi. Mamy nadzieję, że oprócz niej znajdziemy też pozostałości studni, chłodni, szamba - dla archeologa jest to rezerwuar szczątków organicznych, który daje najwięcej informacji o życiu mieszkańców - powiedział profesor Wojciech Chudziak z Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK.