Nawet 136 tysięcy dofinansowania! Jak skorzystać z rządowych programów? Trzeba spełnić te warunki

Jakie dofinansowanie na dom oferuje program „Czyste powietrze”?

Program ten działa już od dłuższego czasu, jednak od 3 stycznia 2023 roku wystartowała jego nowa wersja. Pozwala on na wymianę starego pieca i termomodernizację w domach jednorodzinnych. A co dokładnie się zmieniło? Tu warto wymienić:

Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek - jak go zdobyć?

Mój Prąd - program i dofinansowanie

Program Mój Prąd został wprowadzony dla osób, które zrezygnowały z rozliczenia w systemie upustów. Wraz z nową edycją programu dofinansowanie fotowoltaiki wynosi już 6000 złotych. Z kolei do magazynu energii dofinansowanie wzrosło aż do 16000 złotych.

Na czym polega program Moje Ciepło?

Odpowiada on za montowanie i wcześniejszy zakup pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych. W ramach dofinansowania pokrywa się koszty kwalifikowane w 30 proc. W przypadku osób mających Kartę Dużej Rodziny wynosi to aż 45 proc. W praktyce oznacza to otrzymanie środków wynoszących od 7 do 21 tys. złotych, a co istotne, nie ma tu progów dochodowych. Warunkiem jest wsparcie ogrzewania niskotemperaturowego np. poprzez ogrzewanie podłogowe, sufitowe lub ścienne. Nie można też używać urządzeń grzejących na paliwo stałe. Nie można też używać kominków oraz pieców na drewno i węgiel.